Мир видео В Израиле распятый клоун McJesus стал причиной массовых протестов

2019-01-17 21:30 144

В Израиле вспыхнули массовые протесты и беспорядки из-за выставленной в музее фигуры распятого клоуна McJesus. Экспонат представляет собой клоуна McDonald’s распятого на кресте. Об этом сообщает Аljazeerа.

Работа финского художника Яна Лейнонена под названием МакИисус выставлена в музее Хайфы в рамках выставки "Священные товары", темой которой является вера и религия в современном обществе потребления. Христиане-арабы посчитали экспонат оскорблением своей религии.

Распятый на кресте клоун стал причиной беспорядков и попытки штурма музея несколькими сотнями христиан-арабов. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских.

Отмечается, что пока экспонат не убрали, однако отгородили его занавеской.