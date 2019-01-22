Спорт Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал

2019-01-22 13:16 144

Его Манчестер Сити сегодня занимает второе место в таблице, уступая Ливерпулю всего 4 очка. Однако, игроку крайне импонирует схема развития клуба.

Звездный полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отказал культовому испанскому гранду - мадридскому Реалу в переходе.

По данным Don Balon, игрок отклонил предложение мадридского суперклуба по причине того, что ему нравится вектор развития в Сити.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 13 матчей, в которых забил три гола, сделав две результативные передачи.

Ранее бельгиец высказался о гонке Манчестер Сити и Ливерпуля в таблице АПЛ.