Спорт Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал

2019-01-22 13:16 144

Его Манчестер Сити сегодня занимает второе место в таблице, уступая Ливерпулю всего 4 очка. Однако, игроку крайне импонирует схема развития клуба.

Звездный полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отказал культовому испанскому гранду - мадридскому Реалу в переходе.

По данным Don Balon, игрок отклонил предложение мадридского суперклуба по причине того, что ему нравится вектор развития в Сити.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 13 матчей, в которых забил три гола, сделав две результативные передачи.

Ранее бельгиец высказался о гонке Манчестер Сити и Ливерпуля в таблице АПЛ.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"

2019-01-16 09:12 984

Трансферное окно: Кого может подписать столичное «Динамо» нынешней зимой

2019-01-08 10:12 3216

Полузащитник Виктор Цыганков всерьез заинтересовал итальянскую Рому

2018-12-28 14:16 2196

Салах пригрозил разорвать контракт с Ливерпулем, если купят форварда сборной Израиля Даббура

2018-12-28 10:11 1986

Еще новости в разделе "Спорт"

Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал

2019-01-22 13:16 144

Греческий ПАОК избавляется от Хачериди из-за его зарплаты в 1,3 млн евро

2019-01-21 15:16 423

Пакьяо победил Бронера и защитил пояс чемпиона мира WBA

2019-01-20 12:00 618

Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун

2019-01-18 14:43 801
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал 2019-01-22 13:16 144
Греческий ПАОК избавляется от Хачериди из-за его зарплаты в 1,3 млн евро 2019-01-21 15:16 423
Пакьяо победил Бронера и защитил пояс чемпиона мира WBA 2019-01-20 12:00 618
Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун 2019-01-18 14:43 801

Лента

КАРТА 15:13 Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС
14:46 В РФ вооруженный пассажир захватил самолет и потребовал везти его в Афганистан
14:12 За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев
13:45 Human Rights Watch обвинила Порошенко в жестком ограничении свободы слова
документ 13:33 ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет
13:16 Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал
фото 12:44 В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах
12:15 Субсидии деньгами выдадут только раз, за неделю до выборов, - экс-министр ЖКХ
фото 11:43 Порошенко в ермолке помолился у Стены Плача в Иерусалиме
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:14 День Соборности: какие улицы Киева сегодня перекроют