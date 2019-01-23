Украина Покупка долларов и евро онлайн: как и что изменит в феврале новый валютный закон

2019-01-23 13:45 201

Эксперты уверены, что новое валютное законодательство не повлечет каких-либо потрясений для финансовой системы. Тем не менее, многое изменится, в том числе и для рядовых клиентов.

Перемены направлены в первую очередь на бизнес: у компаний будет больше валютной свободы, появятся и новые возможности для хеджирования валютных рисков.

«Мы позволяем банкам делать намного больше, чем другим участникам рынка, потому что банки на сегодня находятся под пристальным надзором, работают в рамках лимитов Нацбанка. Поэтому мы не видим рисков какой-то волатильности, которая может исходить от банковской системы», – заявил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола «Каких валютных нововведений стоит ожидать украинцам с 7 февраля?», организованного «Финансовым клубом».

По мнению председателя правления Альтбанка Игоря Волоха, изменения в законодательстве приведут к притоку капитала в страну. «Мы ожидаем, что рынок будет стабильным, более предсказуемым. Эти действия могут обеспечить серьезный приток капитала, который нужен стране, и в определенной мере частично решат вопросы, связанные с обслуживанием внешних долгов», – сказал Игорь Волох.

Олег Чурий уточнил, что в результате изменения законодательства появится более 30 различных валютных послаблений. Основная часть нововведений коснется бизнеса. Начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская отметила в первую очередь увеличение предельного срока осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам со 180 до 365 дней.

«365 дней – это то, чего ждали клиенты – юридические лица. Например, у клиентов, которые работают с Китаем, практически нет шансов уложиться в 180 дней при заключении прямого контракта и осуществлении предварительной оплаты», – пояснила она.

Расширился также инструментарий для хеджирования валютных рисков.

«Я не могу сказать, что что-то сразу изменится 7 февраля, но это расширение воронки возможностей для банков, в том числе при привлечении инвестиций», – считает директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович. Более того, есть ряд вопросов, которые требуют более детального урегулирования. «Остается нерешенным и важным вопрос о том, каким образом ставится юридическое лицо – нерезидент на контроль налоговой, поскольку банк должен контролировать операции клиентов, у которых есть расчеты на территории Украины», – привела пример Татьяна Попович.

Кроме того, как отметила начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская, не прописан механизм, что делать в случае, если компания исчерпала лимит в 2 млн евро для инвестирования за рубеж.

Менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Александр Руденко среди важных новаций отметил отмену валютного контроля по экспортно-импортным операциям на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте.

«Это выглядит более чем адекватным решением, так как при текущем обесценивании гривны такая сумма является эквивалентом $5400, и вряд ли такие операции несут в себе потенциальный риск. Также существенно сократит бюрократическую волокиту при оформлении экспортных операций отмена двойного контроля за операциями по экспорту продукции – отныне валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию из соответствующей таможенной декларации», – перечислил Александр Руденко.

Для клиентов-физлиц банкиры отмечают два важных изменения – повышение лимита инвестиций за рубеж с $50 тыс. до 50 тыс. евро и возможность онлайн-покупки валюты.

«Онлайн-покупка – это то, чего мы ждали больше 10 лет. Это не только просто для клиентов, это удобно: один клик – и ты купил валюту, тебе не нужно выходить из дому, искать по отделениям валюту. Ты убираешь операционный риск: не несешь эту валюту в руках. В то же время это очень удобно для банка, потому что снижаются расходы на инкассацию отделений и снижаются риски», – прокомментировала начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая. Правда, далеко не все банки запустят новую услугу уже с 7 февраля: для этого нужно доработать программное обеспечение.

«Мы поддерживаем любые варианты либерализации. Дело в том, что у нас так: если есть ограничение – есть ажиотаж. Как только пропадает ограничение, пропадает очередь. Нужна спокойная предсказуемая логичная политика. Клиенту нужен счет за границей – пожалуйста. Но каждый клиент делать этого не будет, ведь это стоит денег. Проще разрешить, чем потом поехать и открыть счет», – считает Игорь Волох.

Источник: Finclub