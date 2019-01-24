Спорт Форвард Гонсало Игуаин за 9 млн евро перешел на полгода в"Челси"

2019-01-25 14:16 114

Лондонский "Челси" объявил об аренде нападающего "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаина.

Гонсало первую часть сезона играл в "Милане", который также арендовал футболиста у туринского клуба. За красно-черных Игуаин отыграл в 15 матчах, в которых отметился 6 голами.

Аренда форварда обойдется клубу в 9 млн евро за полгода. Если в Лондоне останутся довольны игрой Игуаина, сумма его трансфера составит 36 млн евро.

Напомним, "Челси" ныне борется с "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сейчас коллектив отстает от "Тоттенхэма", который идет третьим, на 4 очка.