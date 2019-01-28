Экономика Госпереворот в Венесуэле рушит экономику РФ - нефть резко подешевела

2019-01-28 12:15 207

Госпереворот в Венесуэле больно ударил по российской экономике, которая зависима от мировых цен на нефть. На фоне ослабления напряженности вокруг Венесуэлы и роста числа действующих буровых установок в США черное золото продолжает быстро дешеветь.

Как свидетельствуют данные сегодняшних торгов, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 09:00 по Киеву упала на $0,86 (1,40%) – до $60,73 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,80 (1,49%) – до $52,89 за баррель.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в Америке.

Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказал умеренное повышательное давление на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок топлива из страны на мировой рынок.

"В ближайшие недели число нефтедобывающих установок в США может продолжить расти на фоне повышения цен на нефть, – полагает аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Ёсида. – Рынок в целом переварил недавние новости из Венесуэлы, но цены могут вырасти, если напряженность усилится".

Напомним, в минувшую пятницу мировые цены на нефть росли на фоне кризиса в Венесуэле. Цена на нефть Brent выросла на $0,55 и достигала $61,64 за баррель.

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