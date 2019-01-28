Политика Вакарчук снова передумал - в выборах президента не участвует, в джинсах удобнее

2019-01-28 10:40 264

Певец Святослав Вакарчук окончательно определилсяя, чем он намерен заниматься в жизни. На странице ОЭ в Соцсетях он заявил, что не станет баллотироваться в президенты на выборах 31 марта 2019 года. 

Вакарчук отметил, что ранее неоднократно заявлял об отсутствии президентских амбиций.

"Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", – написал музыкант в Facebook.

По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для Украины, "чем надев галстук". При этом его команда будет работать над победой проевропейских сил.

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего. Я верю – настоящие изменения возможны", – уверен Вакарчук.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года, началась регистрация кандидатов.

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