Спорт Футболист сборной Украины Ракицкий перешел в российский "Зенит"

2019-01-28 22:00 330

Трансфер украинца в питерский клуб состоялся официально.

Сегодня, 28 января, официальный сайт российского "Зенита" объявил о трансфере футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Контракт рассчитан на 3,5 года. 29-летний украинец будет выступать под 44-м номером, как и в "Шахтере".

Ранее СМИ сообщали о том, что общие затраты на переход без учета зарплаты футболиста составят 12 миллионов евро. Напомним, защитник является воспитанником "горняков" и всю свою игровую карьеру провел в составе донецкого клуба, дебютировав за него в 2009 году.

Ярослав Ракицкий провел во всех турнирах нынешнего сезона за "Шахтер" 16 матчей и забил один гол.