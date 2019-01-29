Спорт Защитник сборной и Шахтера прокомментировал переход в питерский Зенит

2019-01-29 14:45 270

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который вчера стал игроком питерского "Зенита", поблагодарил "Шахтер" и его болельщиков за время, проведенное в команде. Об этом Ракицкий написал на своей странице в Instagram.

"17 лет своей жизни я посвятил "Шахтеру". Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту.

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.

Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь. Моя безмерная благодарность (тренерам) Павлу Дулинову, Юрию Беличенко, Игорю Леонову, Валерию Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как вы, больше нет. Спасибо вам за все", - написал Ракицкий на своей странице в Instagram.

НАША СПРАВКА:

Ярослав Ракицкий начал профессиональную карьеру футболиста в донецком "Шахтере" в 2006 году. Дебютировал за основную команду в 2009 году. За 12 лет в составе "горняков" по 6 раз выиграл чемпионат и Кубок Украины. За сборную Украины сыграл в 54 матчах, в которых отметился 5 голами.