Экономика В Украине быстро растут долги по зарплате - уже почти 3 миллиарда

2019-01-30 09:13 132

В Украине задолженности по выплате заработной платы за 2018 год выросла на 276,7 миллионов гривен (на 11,7%).

Как свидетельствуют данные Госслужбы статистики, по состоянию на январь общая сумма задолженности по зарплатам составляла 2 645,1 млн грн, что на 174,3 млн грн (на 6,2%) меньше, чем месяцем ранее.

В частности, по данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составляла 1455,7 млн грн, что на 165,4 млн грн меньше, чем месяц назад.

При этом, как свидетельствуют показатели Госкомстата, всего рабочим задолжали в Донецкой (467 млн ​​грн) и Луганской (505 млн грн) областях.

Напомним, средняя зарплата в Украине в декабре достигла 10 573 грн, что почти в три раза больше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с декабрем прошлого года средняя зарплата увеличилась на 20,5%.

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