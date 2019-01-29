Спорт Реванш Уайлдер – Фьюри: стали известны дата и место боя

2019-01-29 19:00 21

Реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится во второй половине весны. Об этом сообщает Boxing Scene.

На этот раз бой состоится не в Лос-Анджелесе, а в Бруклине (США) на арене Barclays Center. Источник утверждает, что организаторы поединка также рассматривают запасной вариант с ареной MGM Grand в Лас-Вегасе.

Примерная дата боя — либо 27 апреля, либо 18 мая 2019 года.

Напомним, предыдущий бой между боксерами состоялся в начале декабря. Несмотря на два нокдауна, поединок завершился вничью, и теперь они планируют провести реванш.

Ранее сообщалось, что WBC обязал Фьюри и Уайлдера договориться о реванше до 5 февраля.