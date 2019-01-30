Экономика Несмотря на войну товарооборот между Украиной и РФ быстро растет

2019-01-30 15:14 123

Товарооборот между Украиной и Россией продолжает расти. Прежде всего, за счет увеличения объемов российского импорта и снижения объемов украинского экспорта. Как результат, тенденция к увеличению отрицательного сальдо в украинско-российской торговле сохраняется. 

Об этом свидетельствуют официальные данные Минэкономразвития в ответ на адвокатский запрос адвокатского объединения «Богатырь и Партнеры».

В 2014 году отрицательное сальдо в торговле с Россией составило $2 млрд. 901,8 млн. при соотношении импорта к экспорту 1 к 0,8; в 2015 году эти показатели составили $2 млрд. 665 млн. и 1 к 0,6 соответственно.

Резкое увеличение отрицательного сальдо наблюдается с 2016 года.

В 2016 году – $1 млрд. 556,4 млн. и соотношение импорта к экспорту 1 к 0,7.

В 2017 году – $3 млрд. 267,5 млрд. и соотношение импорта к экспорту 1 к 0,5.

В январе – ноябре 2018 года – $4 млрд. 84,1 млн. и соотношение импорта к экспорту 1 к 0,4.

Прим: без учета данных по временно оккупированным территориям АР Крым и г. Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 

Игорь Шевырев.

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