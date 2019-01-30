Спорт Пропавший футболист: на берегу моря нашли обломки кресел самолета

2019-01-30 22:00 126

Анализ их местоположения может помочь найти обломки самолета

На пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции обнаружили две подушки от кресел, вероятно, находившиеся в пропавшем легкомоторном самолете с аргентинским форвардом футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Сала на борту. Об этом сообщает BBC.

Исходя из расположения находок и анализа траектории и последнего зафиксированного радарами местоположения самолета, британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB) определил район подводного поиска площадью в 4 квадратных морских мили, где предположительно могут находиться обломки самолета.

Дно в районе предполагаемого крушения будет обследовано сонарами, а в случае обнаружения обломков будет задействован подводный аппарат.

Поиски займут не менее трех дней и начнутся не ранее конца недели. Пока началу поисков препятствуют плохие погодные условия.

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции. Вместе с футболистом пропал английский пилот Дэвид Ибботсон. Власти не рассчитывают найти ни того ни другого живыми.