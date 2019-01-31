Спорт фото В память о форварде Эмилиано Сале был остановлен матч чемпионата Франции

2019-01-31 10:44 159

Матч чемпионата Франции между «Нантом» и «Сент-Этьеном» (1:1) был приостановлен арбитром в память о форварде Эмилиано Сале. Последний, вероятнее всего погиб при крушении самолета, после перехода из французского клуба в «Кардифф Сити».

На 9-й минуте (Сала играл под 9-м номером за французский клуб) рефери Франк Шнайдер прервал игру, фанаты на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» стоя устроили овацию, а главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич от нахлынувших эмоций не сдержал слез.

Напомним, 28-летний форвард перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта». 21 января аргентинец попрощался с бывшими партнерами по команде и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до прибытия самолет пропал с радаров. Полиция начала поиски самолета, но успехом они не увенчались. Позже было объявлено, что активные поиски были прекращены, обнаружить живыми футболиста и пилота уже почти невозможно. Семья Салы собрала 300 тысяч долларов для продолжения поисковой операции.