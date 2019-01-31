Экономика В НБУ признали, что валютных послаблений украинцы еще долго не получат

2019-02-01 17:33 279

В приоритете у Нацбанка сегодня улучшение условий для бизнеса. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

По его словам, повышение лимита для населения по сумме перевода за рубеж будет зависеть от макроэкономических условий и финансовой стабильности в стране.

«Та карта либерализации, которая есть на сегодняшний день, никуда не пропадает. Если мы будем видеть, что у нас действительно ситуация улучшается и операции не приводят к оттоку капитала, то мы будем и в дальнейшем поднимать лимиты. Возможно, это будет не очень позитивно воспринято физлицами, но для нас либерализация – это в первую очередь улучшение бизнес-климата для украинского бизнеса и иностранных инвесторов», – сказал Олег Чурий.

По мнению НБУ, лимита в 50 тысяч евро пока достаточно. «Этот инструмент рассчитан на финансово-грамотных физлиц, у которых есть понимание финансовых инструментов, есть источник официальных доходов, белая заработная плата. Таких граждан не так много», – считает замглавы НБУ.

По словам банкиров, запросы на более высокие лимиты единичны.

«Как банк мы не видим массового перевода денег за рубеж. Последние полгода никто не задавал вопрос о том, когда изменится лимит. Например, украинцев может интересовать покупка недвижимости за рубежом, но мы не рекомендуем инвестировать в зарубежную недвижимость», – сказал председатель правления Альтбанка Игорь Волох. Он считает, что для таких операций нужно утрясти все разногласия и заблаговременно решить все спорные моменты. В таком случае даже тех упрощений, которые появятся 7 февраля, будет достаточно для эффективного функционирования бизнеса.

«Нельзя делать какие-то радикальные шаги: в такой ситуации в одном месте мы убежим вперед, а в другом – останется хвост. Пока у нас нет пожеланий, что бы такое радикальное сделать», – отметил он.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что за рубежом привыкли зарабатывать на объеме. «Но украинцы не будут зарабатывать на объеме, так как они привыкли зарабатывать на марже. Основная масса будет пользоваться повышенным лимитом, чтобы вывести деньги из страны», – сказал Антон Коваленко.

«Для тех, кто хочет покупать недвижимость за рубежом, даже повышение лимита до 100 тыс. евро не решит проблему», – считает начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская.

Менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Александр Руденко отметил, что клиентам сложно объяснить своим иностранным деловым партнерам, почему в Украине лимит составляет 50 тыс. евро.

«Почему именно 50 тыс. евро? Это какой-то порог зажиточности в Украине? Такие вещи в свою очередь влияют на тех людей, которые готовы инвестировать из Украины, и на тех партнеров, которые готовы делать вместе с ними бизнес», – считает Александр Руденко.

Источник: finclub.net