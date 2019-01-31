Мир фото США выдвинули на Нобелевскую премию приговореного к пожизненному за сепаратизм

2019-02-01 09:12 258

США выдвинули уйгурского ученого Ильхама Тохти на получение Нобелевской премии мира в 2019 году.

«Мы считаем, в 2019 году нет никого более заслуживающего столь высокого признания для получения Нобелевской премии мира, чем профессор Ильхам Тохти, который своей мирной деятельностью воплощает борьбу за мир и права человека в Китае», - под соответствующим рекомендательным письмом к Нобелевскому комитету поставили подписи сенаторы Марко Рубио и Берти Сандерс.

Ильхам Тохти в настоящее время находится в китайской тюрьме.

В сентябре 2014 года Тохти был приговорен к пожизненному тюремному заключению за «сепаратизм».

По данным китайских властей, Тохти в своих публичных выступлениях, интервью, а также публикациях часто критиковал официальную политику Пекина, которая нарушает права уйгурских мусульман.

Официальный Пекин в свою очередь, говорит, что китайская политика направлена против «трех зол» - терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Но многочисленные правозащитники заверяют, что вспышки насилия в Синьцзяне часто обусловлены именно притеснениями религиозной свободы мусульман, а также нарушениями этнических и языковых прав уйгурского меньшинства.

Игорь ШЕВЫРЕВ.