Мир фото Куда улетели 20 тонн золота Мадуро - диктатор Венесуэлы вывез сокровища на российском самолете

2019-01-31 15:48 102

Мир с удивлением узнал, что диктатор одной из самых нищих стран мира (инфляция в Венесуєле за год перевалила за два миллиона процентов) тайно вывез из страны 20 тонн золота.

Как водится, свои "скромные сбережения" Николас Мадуро, вероятно по примеру бывшего непрезидента Януковича, намеревался перевезти в РФ. Для этого из Москвы даже прибыл самолет российской чартерной авиакомпании Nordwind. При этом часть золотого багажа осела в Марокко и ОАЭ.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, борт вскоре покинул Венесуэлу. 

Напомним, ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В Кремле, разумеется, заявили, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила СМИ выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров. По данным источников СМИ, отгрузка 20 тонн золота состоялась.

Примечательно, что "золотой рейс" не полетел прямиком в РФ. Он совершил две посадки -  в Агадире (Марокко) и Дубае (ОАЭ). Источники СМИ в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НАТО добивается от Москвы выполнения сроков ракетного договора

2019-01-31 13:14 207

Всем тихо, ато Трамп нападет! - Диктатор Мадуро запугивает страну атакой армии США

2019-01-31 10:11 282

Мадуро сказал, что Россия каждый месяц свозит в Венесуэлу оружие

2019-01-30 21:00 549

Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ колумбийской мафии его убить

2019-01-30 19:00 495

Еще новости в разделе "Мир"

фото Куда улетели 20 тонн золота Мадуро - диктатор Венесуэлы вывез сокровища на российском самолете

2019-01-31 15:48 102

Сделка на $2,25 миллиарда: Южная Корея создает единую судостроительную компанию

2019-01-31 15:08 120

Мадуро приказал молчать! - в Венесуэле прошли массовые аресты и депортации журналистов

2019-01-31 12:46 231

Всем тихо, ато Трамп нападет! - Диктатор Мадуро запугивает страну атакой армии США

2019-01-31 10:11 282
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Куда улетели 20 тонн золота Мадуро - диктатор Венесуэлы вывез сокровища на российском самолете 2019-01-31 15:48 102
Сделка на $2,25 миллиарда: Южная Корея создает единую судостроительную компанию 2019-01-31 15:08 120
Мадуро приказал молчать! - в Венесуэле прошли массовые аресты и депортации журналистов 2019-01-31 12:46 231
Всем тихо, ато Трамп нападет! - Диктатор Мадуро запугивает страну атакой армии США 2019-01-31 10:11 282

Лента

фото 15:48 Куда улетели 20 тонн золота Мадуро - диктатор Венесуэлы вывез сокровища на российском самолете
15:45 Украина впервые экспортировала газ в Европу - кто и как на этом заработал
15:13 Канада осудила преступления РФ, но побоялась признать Путина военным преступником
15:08 Сделка на $2,25 миллиарда: Южная Корея создает единую судостроительную компанию
14:46 За год охрана предотвратила около 11 покушений на Порошенко, - Гелетей
документ 14:12 Православную церковь Украины зарегистрировали, как юрлицо - указан управляющий
13:45 Селтик отправил Марьяна Шведа тренироваться и набирать форму в Карпаты
13:14 НАТО добивается от Москвы выполнения сроков ракетного договора
12:46 Мадуро приказал молчать! - в Венесуэле прошли массовые аресты и депортации журналистов
12:13 Сайдик не предлагал альтернативу Минским протоколам, - Курт Волкер