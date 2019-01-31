Мир фото Куда улетели 20 тонн золота Мадуро - диктатор Венесуэлы вывез сокровища на российском самолете

2019-01-31 15:48 102

Мир с удивлением узнал, что диктатор одной из самых нищих стран мира (инфляция в Венесуєле за год перевалила за два миллиона процентов) тайно вывез из страны 20 тонн золота.

Как водится, свои "скромные сбережения" Николас Мадуро, вероятно по примеру бывшего непрезидента Януковича, намеревался перевезти в РФ. Для этого из Москвы даже прибыл самолет российской чартерной авиакомпании Nordwind. При этом часть золотого багажа осела в Марокко и ОАЭ.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, борт вскоре покинул Венесуэлу.

Напомним, ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В Кремле, разумеется, заявили, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила СМИ выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров. По данным источников СМИ, отгрузка 20 тонн золота состоялась.

Примечательно, что "золотой рейс" не полетел прямиком в РФ. Он совершил две посадки - в Агадире (Марокко) и Дубае (ОАЭ). Источники СМИ в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.