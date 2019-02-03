Спорт Украинец забил два гола в Испании и принес победу своей команде

2019-02-03 12:30 321

Нападающий из Украины Роман Зозуля, играющий в команде "Альбасете", забил два гола во время матча 24-го тура сегунды против "Кордобы" (3:1). Об этом сообщает Tribuna.

Украинец начал играть в старте, и первый гол забил на 65-й минуте, замкнув передачу головой с близкого расстояния.

Уже через 6 минут Зозуле удалось принести своей команде еще один гол, ударив по воротам головой с близкого расстояния. К 80-й минуте матча было принято решение заменить Зозулю.

Во время этого сезона 29-летний украинский форвард отыграл 20 матчей, смог забить 7 мячей и сделать 1 ассист.