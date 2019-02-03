Спорт Украинец забил два гола в Испании и принес победу своей команде

2019-02-03 12:30 321

 

Нападающий из Украины Роман Зозуля, играющий в команде "Альбасете", забил два гола во время матча 24-го тура сегунды против "Кордобы" (3:1). Об этом сообщает Tribuna.

Украинец начал играть в старте, и первый гол забил на 65-й минуте, замкнув передачу головой с близкого расстояния.

Уже через 6 минут Зозуле удалось принести своей команде еще один гол, ударив по воротам головой с близкого расстояния. К 80-й минуте матча было принято решение заменить Зозулю.

Во время этого сезона 29-летний украинский форвард отыграл 20 матчей, смог забить 7 мячей и сделать 1 ассист.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек

2019-01-21 19:31 1950

видео В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

2019-01-21 19:00 2505

Украина получила от растаможки "евроблях" два миллиарда гривен

2019-01-16 21:30 867

В Керченском проливе повреждены два судна

2018-12-01 12:00 1662

Еще новости в разделе "Спорт"

Украинец забил два гола в Испании и принес победу своей команде

2019-02-03 12:30 321

Ломаченко объявил дату проведения следующего боя

2019-01-31 21:00 876

Селтик отправил Марьяна Шведа тренироваться и набирать форму в Карпаты

2019-01-31 13:45 780

фото В память о форварде Эмилиано Сале был остановлен матч чемпионата Франции

2019-01-31 10:44 870
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Украинец забил два гола в Испании и принес победу своей команде 2019-02-03 12:30 321
Ломаченко объявил дату проведения следующего боя 2019-01-31 21:00 876
Селтик отправил Марьяна Шведа тренироваться и набирать форму в Карпаты 2019-01-31 13:45 780
фото В память о форварде Эмилиано Сале был остановлен матч чемпионата Франции 2019-01-31 10:44 870

Лента

15:00 Пропавший украинский военный оказался в плену
14:30 Аваков: Есть попытки развернуть систему подкупа избирателей
14:00 Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию
видео 13:30 В небе над Кубой взорвался и упал метеорит
13:00 Супрун пообещала усложнить жизнь родителям, подделывающим справки для детей
12:30 Украинец забил два гола в Испании и принес победу своей команде
12:00 Какую еду нельзя подогревать - совет докторов
11:30 Детей без прививки не пустят в школу: подробности решения Минздрава
11:00 Порошенко объявил призыв-2019: подписаны документы
10:30 По 1,5 тысячи: за что и кто из украинцев столько получит