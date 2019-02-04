Мир фото К побережью Японии прибило одну из самых длинных рыб в мире

2019-02-04 19:30 285

 

В Японии на побережье залива Тояма обнаружили хохлатого сельдяного короля, который достиг в длину 3,2 метра.

По информации СМИ, такое явление случается редко, поскольку эта рыба считается полуглубоководной. Мясо сельдяного короля не употребляют в пищу.

Известно, что эту рыбу в японских легендах называют посланником Бога моря. По словам местных жителей, то, что рыба выбросилась на берег, может быть знаком грядущего цунами. Однако ученые опровергают эту информацию. Они утверждают, что такое поведение рыбы могли спровоцировать последствия глобального потепления.

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