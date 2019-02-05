Экономика Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

2019-02-05 09:00 267

На сегодня, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,42 грн;

1 евро – 31,29 грн;

10 российских рублей – 4,18 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 15 копеек после снижения на 17. При этом за неделю – с 29 января – доллар подешевел уже на 37 копеек. Сегодняшний официальный курс доллара стал самым низким с начала 2019 года. При этом эксперты прогнозируют, что на текущей неделе курс доллара продолжит снижаться.

Курс евро упал, как и днем ранее, на 24 копейки. Евровалюта удерживается значительно ниже психологического рубежа в 32 гривни и уже приближается к отметке в 31 гривню. Так дешево евро не стоил с начала января.