Спорт Ракицкий дебютировал в «Зените»

2019-02-05 22:00 162

 

Украинский защитник Ярослав Ракицкий дебютировал в составе «Зенита».

Украинский футболист вышел в стартовом составе своей новой команды на товарищеский поединок против клуба Дюделанж» из Люксембурга, сообщает «Сегодня».

Отпраздновать дебют победой Ракицкому не получилось – ни он, ни его партнеры поразить ворота соперника не смогли - 0:0.

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей.

Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

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