Экономика Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона

2019-02-08 10:40 174

В 2018 году собственные доходы предприятий культурного сектора Китая составили $1,33 триллиона, по данным Народного бюро статистики Китая.

Средние темпы роста составили 8,2%. При этом рост показали предприятия во всех девяти сферах культурного сектора.

Напомним, в Китае в культурном секторе задействовано более 60 тысяч предприятий, которые являются полностью самоокупаемыми, а некоторые также конкурентоспособны на международных рынках. Сфера культуры в Китае – это не столько статья расходов в бюджете, а прежде всего, хорошо организованный бизнес.

Наибольшую динамику показали предприятия, задействованные в сфере в сфере новостей и информационных услуг о китайской культуре – $120,73 млрд. (рост за год в 24%). Доходы от услуг по китайскому дизайну – $170 миллиардов (рост в 16,5%).

К настоящему времени основной доход дают предприятия восточных провинций Китая – $1,02 триллиона (77% от общих доходов культурного сектора). Но зато западные провинции сейчас показывают наибольшую динамику роста – 12%.

Игорь ШЕВЫРЕВ.