Экономика Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона

2019-02-08 10:40 174

В 2018 году собственные доходы предприятий культурного сектора Китая составили $1,33 триллиона, по данным Народного бюро статистики Китая. 

Средние темпы роста составили 8,2%. При этом рост показали предприятия во всех девяти сферах культурного сектора.

Напомним, в Китае в культурном секторе задействовано более 60 тысяч предприятий, которые являются полностью самоокупаемыми, а некоторые также конкурентоспособны на международных рынках. Сфера культуры в Китае – это не столько статья расходов в бюджете, а прежде всего, хорошо организованный бизнес.

Наибольшую динамику показали предприятия, задействованные в сфере в сфере новостей и информационных услуг о китайской культуре – $120,73 млрд. (рост за год в 24%). Доходы от услуг по китайскому дизайну – $170 миллиардов (рост в 16,5%).

К настоящему времени основной доход дают предприятия восточных провинций Китая – $1,02 триллиона (77% от общих доходов культурного сектора). Но зато западные провинции сейчас показывают наибольшую динамику роста – 12%.

Игорь ШЕВЫРЕВ. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями

2019-02-08 12:43 63

В НБУ признали, что валютных послаблений украинцы еще долго не получат

2019-02-04 11:15 1623

Ядерная сделка: Зачем Ким Чен Ын настойчиво добивается новой встречи с Трампом

2019-02-04 10:14 690

фото США выдвинули на Нобелевскую премию приговореного к пожизненному за сепаратизм

2019-02-01 09:12 897

Еще новости в разделе "Экономика"

Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями

2019-02-08 12:43 63

Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона

2019-02-08 10:40 174

Сегодня вступил в силу новый валютный закон - как купить и продать доллары онлайн

2019-02-07 08:12 2709

Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

2019-02-05 09:00 915
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями 2019-02-08 12:43 63
Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона 2019-02-08 10:40 174
Сегодня вступил в силу новый валютный закон - как купить и продать доллары онлайн 2019-02-07 08:12 2709
Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года 2019-02-05 09:00 915

Лента

12:43 Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями
12:15 Сытник против Луценко: НАБУ завело неожиданное уголовное дело на генпрокурора
11:42 Порошенко утвердил границы неподконтрольных территорий Донбасса
видео 11:14 Стала известна песня, которую "ЦеШо" хотят везти на Евровидение-2019
10:40 Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона
10:13 В театре подтвердили смерть известного актера Сергея Юрского
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:12 Всемирный банк заявил о тотальном влиянии олигархов на экономику Украины
08:37 Зачем Трамп захотел провести встречу с Ким Чен Ыном именно во Вьетнаме
08:10 Нюансы нового закона о валюте и валютных операциях - обменный надзор и лимиты