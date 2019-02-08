Экономика Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями

2019-02-08 12:43 45

Американская корпорация Tesla намерена возобновить продажи Model 3 в Китае с марта и уже начала принимать заказы.

Напомним, в октябре прошлого года продажи Tesla в Китае были вынужденно свернуты. Под влиянием «торговой войны» между США и Китаем, которая была спровоцирована дополнительными 50-процентными ввозными пошлинами США на половину импорта из Китая. После того как Пекин в качестве ответной меры ввел 25-процентные пошлины на импорт авто из США, Tesla одна из первых остановила работу. Впоследствии Пекин смягчил «меры реагирования», снизив пошлины до 15%. А с Tesla были достигнуты отдельные договоренности.

В январе стало известно о подписании соглашения, согласно которому Tesla построит в Шанхае завод по производству электромобилей.

Tesla рассчитывает производить для китайского рынка седаны Model 3 и кроссоверы Y, ориентированные на массового потребителя.

Завод в Шанхае планирует серийное производство уже со второго полугодия нынешнего года.На первом этапе производственная мощность будет составлять по 3 тысячи авто в неделю.

Кроме того, в Китае также будут производиться электробатареи для автомобилей Tesla. Соответствующие договоренности достигнуты с китайской компанией Tianjin Lishen. Заодно Tesla диверсифицировала поставки (ранее монопольным поставщиком батарей для авто Tesla был японский Panasonic).

Рынки в Китае и Европе для Tesla рассматриваются в качестве основных, согласно обновленной стратегии корпорации. Кроме того, Tesla отказалась от ставки на модели премиум- и люкс- классов, стремясь сделать свои авто более доступными для разных категорий потребителей.

Для сравнения, средняя цена Model 3 на европейском рынке составляет 58800 евро ($66800).

Средняя цена Model 3 на китайском рынке недавно дополнительно снижена 433 тысячи юаней ($64300). До «торговых войн» этот показатель был 499 тысяч юаней.

Игорь ШЕВЫРЕВ.