Экономика Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями

2019-02-08 12:43 45

Американская корпорация Tesla намерена возобновить продажи Model 3 в Китае с марта и уже начала принимать заказы. 

Напомним, в октябре прошлого года продажи Tesla в Китае были вынужденно свернуты. Под влиянием «торговой войны» между США и Китаем, которая была спровоцирована дополнительными 50-процентными ввозными пошлинами США на половину импорта из Китая. После того как Пекин в качестве ответной меры ввел 25-процентные пошлины на импорт авто из США, Tesla одна из первых остановила работу. Впоследствии Пекин смягчил «меры реагирования», снизив пошлины до 15%. А с Tesla были достигнуты отдельные договоренности.

В январе стало известно о подписании соглашения, согласно которому Tesla построит в Шанхае завод по производству электромобилей.

Tesla рассчитывает производить для китайского рынка седаны Model 3 и кроссоверы Y, ориентированные на массового потребителя.

Завод в Шанхае планирует серийное производство уже со второго полугодия нынешнего года.На первом этапе производственная мощность будет составлять по 3 тысячи авто в неделю.

Кроме того, в Китае также будут производиться электробатареи для автомобилей Tesla. Соответствующие договоренности достигнуты с китайской компанией Tianjin Lishen. Заодно Tesla диверсифицировала поставки (ранее монопольным поставщиком батарей для авто Tesla был японский Panasonic).

Рынки в Китае и Европе для Tesla рассматриваются в качестве основных, согласно обновленной стратегии корпорации. Кроме того, Tesla отказалась от ставки на модели премиум- и люкс- классов, стремясь сделать свои авто более доступными для разных категорий потребителей.

Для сравнения, средняя цена Model 3 на европейском рынке составляет 58800 евро ($66800).

Средняя цена Model 3 на китайском рынке недавно дополнительно снижена 433 тысячи юаней ($64300). До «торговых войн» этот показатель был 499 тысяч юаней.

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона

2019-02-08 10:40 165

Ядерная сделка: Зачем Ким Чен Ын настойчиво добивается новой встречи с Трампом

2019-02-04 10:14 690

фото США выдвинули на Нобелевскую премию приговореного к пожизненному за сепаратизм

2019-02-01 09:12 897

О чем договаривались в Давосе Порошенко и вице-председатель Китая

2019-01-25 11:12 1203

Еще новости в разделе "Экономика"

Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями

2019-02-08 12:43 45

Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона

2019-02-08 10:40 165

Сегодня вступил в силу новый валютный закон - как купить и продать доллары онлайн

2019-02-07 08:12 2709

Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

2019-02-05 09:00 915
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями 2019-02-08 12:43 45
Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона 2019-02-08 10:40 165
Сегодня вступил в силу новый валютный закон - как купить и продать доллары онлайн 2019-02-07 08:12 2709
Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года 2019-02-05 09:00 915

Лента

12:43 Tesla Model 3 и и кроссоверы Y будут комплектовать китайскими батареями
12:15 Сытник против Луценко: НАБУ завело неожиданное уголовное дело на генпрокурора
11:42 Порошенко утвердил границы неподконтрольных территорий Донбасса
видео 11:14 Стала известна песня, которую "ЦеШо" хотят везти на Евровидение-2019
10:40 Китай доказал, что бизнес на культуре реален - прибыль составила $1,33 триллиона
10:13 В театре подтвердили смерть известного актера Сергея Юрского
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:12 Всемирный банк заявил о тотальном влиянии олигархов на экономику Украины
08:37 Зачем Трамп захотел провести встречу с Ким Чен Ыном именно во Вьетнаме
08:10 Нюансы нового закона о валюте и валютных операциях - обменный надзор и лимиты