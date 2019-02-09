У Ломаченко появился шанс получить новый титул

Представители Всемирной боксерской ассоциации разрешили украинскому чемпиону мира WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко выйти на бой за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы.
Об этом сообщил промоутер Кроллы Эдди Хирн в интервью FightHype.
"Они разрешили ему драться с Комми, но только если поединок состоится в апреле", - пояснил он.
В то же время промоутер не уверен, что это произойдет, так как ганец получил травму и может не успеть восстановиться к этому времени.
В связи с этим представитель Кроллы считает, что у британца есть хороший шанс выйти на ринг против украинца в апреле.