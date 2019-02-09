Спорт У Ломаченко появился шанс получить новый титул

2019-02-09 11:30 213

Представители Всемирной боксерской ассоциации разрешили украинскому чемпиону мира WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко выйти на бой за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы.

Об этом сообщил промоутер Кроллы Эдди Хирн в интервью FightHype.

"Они разрешили ему драться с Комми, но только если поединок состоится в апреле", - пояснил он.

В то же время промоутер не уверен, что это произойдет, так как ганец получил травму и может не успеть восстановиться к этому времени.

В связи с этим представитель Кроллы считает, что у британца есть хороший шанс выйти на ринг против украинца в апреле.