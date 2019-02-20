Спорт ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже

2019-02-20 15:46 261

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) настаивает на официальном признании шахмат в качестве олимпийского вида спорта. (Прим: речь о блиц и «быстрых шахматах»).

«Шахматы пользуются общемировой популярностью», - подчеркивают в ФИДЕ. Например, более 600 миллионов человек по всему миру играют в шахматы. В 189 странах созданы национальные шахматные федерации.

ФИДЕ призывает включить шахматы в программу соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

После того как провалились попытки организовать шахматный турнир на предстоящей Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Напомним, Международный Олимпийский комитет официально признал шахматы в качестве спорта в 1999 году.

Игорь ШЕВЫРЕВ

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Южная Корея и КНДР подают совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года

2018-09-19 14:16 1632

Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк

2018-04-05 17:30 7722

Главный тренер сборной Украины по биатлону объяснил провал на Олимпиаде-2018

2018-02-26 22:00 10539

фото + видео Украина получила первую золотую медаль на Олимпиаде-2018

2018-02-18 15:30 8409

Еще новости в разделе "Спорт"

ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже

2019-02-20 15:46 261

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 531

Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину

2019-02-19 18:30 585

Фьюри подписал 100-миллионный контракт с промоутером Ломаченко

2019-02-18 22:00 879
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже 2019-02-20 15:46 261
Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас 2019-02-19 21:00 531
Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину 2019-02-19 18:30 585
Фьюри подписал 100-миллионный контракт с промоутером Ломаченко 2019-02-18 22:00 879

Лента

21:00 Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"
20:30 Порошенко в ООН заявил о "полномасштабной войне"
20:00 Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление
19:30 Турчинов рассказал, как будут защищать ЦИК от российских кибератак
19:00 Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы
18:30 Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине
18:00 Японские кошки показали, что нужно делать с дырами в асфальте
17:30 Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло
17:00 Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав
16:30 Льготный период растаможки «евроблях» не продлят – Минфин