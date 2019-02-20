Спорт ФИДЕ требует включить шахматы в программу Олимпиады-2024 в Париже

2019-02-20 15:46 261

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) настаивает на официальном признании шахмат в качестве олимпийского вида спорта. (Прим: речь о блиц и «быстрых шахматах»).

«Шахматы пользуются общемировой популярностью», - подчеркивают в ФИДЕ. Например, более 600 миллионов человек по всему миру играют в шахматы. В 189 странах созданы национальные шахматные федерации.

ФИДЕ призывает включить шахматы в программу соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

После того как провалились попытки организовать шахматный турнир на предстоящей Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Напомним, Международный Олимпийский комитет официально признал шахматы в качестве спорта в 1999 году.

Игорь ШЕВЫРЕВ