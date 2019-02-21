Спорт FIFA полностью исключает из правил определение «намеренная игра рукой»

2019-02-22 19:35 204

FIFA планирует полностью исключить из общепринятого свода правил определение «намеренной игры рукой». На смену такой формулировке придет уже знакомое и достаточно спорное «естественное положение/движение руки». При этом, будет введена четкая система определения этого самого естественного положения рук.

• Если мяч касается руки полевого игрока в промежутках между 9 и 3 часами, то это нарушение правил, конечно, если при этом нет естественного движения руки (прыжок, падение).

• Если мяч попадает в руку, находящуюся в промежутке между 8 и 9 часами (3 и 4), то фиксация нарушения остается на усмотрение арбитра.

• При этом, попадание мяча в руку между 4 и 8 часами не считается нарушением! Конечно, здесь тоже вступает поправка на естественное положение рук.

По данным СМИ изменения вступят в силу с 1 июня 2019 года.

Бывший судья бундеслиги Торстен Кирхофер:

«Идея ФИФА на бумаге выглядит довольно сложной, но реализовать ее, по-моему, просто. Намеренную игру рукой сложно определить, а вот естественное положение/движение руки – гораздо проще.