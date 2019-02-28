Мир фото Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом

2019-03-01 14:44 246

Австралийское подразделение Boeing разработало первый беспилотный аппарат Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом, который называют "первым беспилотным самолетом".

Как сообщила пресс-служба концерна, вппарат был продемонстрирован Австралийском международном авиашоу.

Беспилотник по своим характеристикам похож на истребитель. Его длина составляет 11,7 метров. Аппарат способен пролететь более 2 тысяч морских миль (более 3,7 тыс. км).

Он несет на борту комплекс сенсоров и может использоваться для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы.

Искусственный интеллект позволяет аппарату действовать независимо, или в качестве поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя с ними безопасную дистанцию. Первый полет аппарата намечен на 2020 год.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Украина за 18 млн избавилась от арестованного за долги российского Boeing 737

2019-02-20 12:15 1107

Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу

2019-01-25 14:43 1284

КАРТА Беспилотник ОБСЕ обнаружил около Луганска запрещенные российские самоходки и Грады

2019-01-14 12:42 1149

Семьи погибших при падении борта Lion Air в Индонезии подали в суд на Boeing

2018-11-16 14:44 1992

Еще новости в разделе "Мир"

Разгаданы главные тайны Стоунхэнджа - где добывали камни и как их устанавливали

2019-03-01 19:34 60

Адам Ламберт анонсировал выход фильма о другой истории и закулисье Queen

2019-03-01 16:27 675

Стало известно, почему власти ФРГ запретили строить копию Берлинской стены

2019-03-01 15:13 240

фото Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом

2019-03-01 14:44 246
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Разгаданы главные тайны Стоунхэнджа - где добывали камни и как их устанавливали 2019-03-01 19:34 60
Адам Ламберт анонсировал выход фильма о другой истории и закулисье Queen 2019-03-01 16:27 675
Стало известно, почему власти ФРГ запретили строить копию Берлинской стены 2019-03-01 15:13 240
фото Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом 2019-03-01 14:44 246

Лента

19:34 Разгаданы главные тайны Стоунхэнджа - где добывали камни и как их устанавливали
18:29 Раскрученная скандалом MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве
17:33 Празднует Масленицу: основные правила и традиции недели перед Пасхальным постом
16:27 Адам Ламберт анонсировал выход фильма о другой истории и закулисье Queen
15:45 С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам
15:13 Стало известно, почему власти ФРГ запретили строить копию Берлинской стены
15:01 СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой
фото 14:44 Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом
14:18 Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов
14:16 Как в Украине дешевле взять авто в кредит - банкиры дали прогноз по ставкам