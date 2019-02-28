Мир фото Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом

2019-03-01 14:44 246

Австралийское подразделение Boeing разработало первый беспилотный аппарат Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом, который называют "первым беспилотным самолетом".

Как сообщила пресс-служба концерна, вппарат был продемонстрирован Австралийском международном авиашоу.

Беспилотник по своим характеристикам похож на истребитель. Его длина составляет 11,7 метров. Аппарат способен пролететь более 2 тысяч морских миль (более 3,7 тыс. км).

Он несет на борту комплекс сенсоров и может использоваться для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы.

Искусственный интеллект позволяет аппарату действовать независимо, или в качестве поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя с ними безопасную дистанцию. Первый полет аппарата намечен на 2020 год.