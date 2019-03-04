Спорт В футбольные правила внесены кардинальные изменения

2019-03-04 09:00 186

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения футбольных правил, которые вступят в силу летом 2019 года. Они доступны на сайте организации.

Первое изменение связано с игрой рукой. В случае, если игрок, забивший гол, хотя бы неумышленно сыграл рукой, это будет считаться нарушением правил и гол защитан не будет. Во-вторых, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. По существующим правилам футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных. Еще одно изменение касается штрафных ударов. По новым правилам игрокам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку. Однако, они могут построить собственную.

Четвертое изменение касается позиции вратаря во время пенальти. Теперь необязательно стоять обеими ногами на линии ворот. По новым правилам только одна нога строго должна касаться линии. Желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.