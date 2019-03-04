Спорт "Зверь!": Ломаченко показал, как готовится к "Миллиону долларов"

2019-03-04 22:00 339

 

Украинский чемпион отрабатывает скорость за шесть недель до боя с Энтони Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) продолжает подготовку к защите своих поясов от британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). В своем Instagram украинец поделился фото работы на груше на растяжках, которая помогает боксерам развивать точность, скорость и тайминг.

Подписчики Василия в своих комментариях к фото лаконичны, но емки: "Бог", "Король", "Машина", "ЛомоЛев", "Зверь". Другие болельщики подчеркивают трудолюбие украинца: "Работа, работа и еще раз – работа!".

Напомним, бой Ломаченко – Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. На кону будут стоять оба пояса украинца.

Как сообщалось ранее, у соперника Василия прозвище - "Миллион долларов". У Кроллы есть собственный зал. И – далекоидущие планы. Недавно он заявил, что намерен делать после поединка с Ломом: "Вы, определенно, еще увидите мой бой в Манчестере. Моя мечта: шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко, а затем защитить их в Манчестере в своем последнем поединке. А затем я уйду в закат".

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Легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара 2019-03-02 15:00 1128
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