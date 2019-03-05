Мир фото В Лондоне более чем за 36 млн долларов ушла с молотка одна из знаковых картин Моне

2019-03-05 11:42 207

Картина "Дворец дожей" (Le Palais Ducal ) французского художника-импрессиониста Клода Моне продана с аукциона Sotheby's в Лондоне за 27,5 млн фунтов (более 36 миллионов долларов).

"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром и относится к числу величайших творений Моне, написанных во время его первой и единственной встречи с Венецией", - заявила руководитель департамента импрессионистов и современного искусства Sotheby's.

Художник и его жена Алиса оставались в Венеции с октября по декабрь 1908 года, в результате чего было создано тридцать семь полотен на различные венецианские сюжеты.

Дворец Дожей на Гранд-канале с одной и той же точки Моне нарисовал в трех вариантах, лишь немного изменяя отражение в воде и освещение. Одно из этих полотен сейчас находится в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, а другое - в нью-йоркском музее Метрополитен.