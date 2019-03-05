Мир фото В Лондоне более чем за 36 млн долларов ушла с молотка одна из знаковых картин Моне

2019-03-05 11:42 207

Картина "Дворец дожей" (Le Palais Ducal ) французского художника-импрессиониста Клода Моне продана с аукциона Sotheby's в Лондоне за 27,5 млн фунтов (более 36 миллионов долларов). 

"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром и относится к числу величайших творений Моне, написанных во время его первой и единственной встречи с Венецией", - заявила руководитель департамента импрессионистов и современного искусства Sotheby's.

Художник и его жена Алиса оставались в Венеции с октября по декабрь 1908 года, в результате чего было создано тридцать семь полотен на различные венецианские сюжеты.

Дворец Дожей на Гранд-канале с одной и той же точки Моне нарисовал в трех вариантах, лишь немного изменяя отражение в воде и освещение. Одно из этих полотен сейчас находится в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, а другое - в нью-йоркском музее Метрополитен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу

2019-01-25 14:43 1338

фото Историк случайно купил на аукционе ранее неизвестную картину Рембрандта

2018-10-13 10:30 2250

фото 18-летняя румынская модель продала олигарху свою невинность за 2,5 млн долларов

2018-06-15 22:12 15719

Украина пустит с молотка перспективные участки для добычи полезных ископаемых

2018-06-08 14:43 7082

Еще новости в разделе "Мир"

В Японии из-за отказа от вакцинации зафиксирована рекордная вспышка кори

2019-03-05 12:43 198

фото В Лондоне более чем за 36 млн долларов ушла с молотка одна из знаковых картин Моне

2019-03-05 11:42 207

На «Евровидение-2019» поедут более скандальные артисты, чем MARUV

2019-03-04 21:00 852

Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29

2019-03-04 18:00 609
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Японии из-за отказа от вакцинации зафиксирована рекордная вспышка кори 2019-03-05 12:43 198
фото В Лондоне более чем за 36 млн долларов ушла с молотка одна из знаковых картин Моне 2019-03-05 11:42 207
На «Евровидение-2019» поедут более скандальные артисты, чем MARUV 2019-03-04 21:00 852
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29 2019-03-04 18:00 609

Лента

15:14 Шевченковский райсуд Киева постановил вернуть Насирову 64 миллиона
14:45 Бацька срочно передумал: Лукашенко заговорил об интеграции с Россией
14:13 Словенский депутат лишился карьеры и мандата из-за мелкой кражи в супермаркете
13:44 Укроборонпром отреагировал на информацию о семикратном завышении цен
13:12 "Мы вас теряем" - Гройсман пригрозил принудительно лечить министров от интернет-зависимости
12:43 В Японии из-за отказа от вакцинации зафиксирована рекордная вспышка кори
12:16 Хилари Клинтон заявила, что больше не станет участвовать в выборах президента США
фото 11:42 В Лондоне более чем за 36 млн долларов ушла с молотка одна из знаковых картин Моне
КАРТА 11:15 Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +15°C
10:41 РФ назвала условия сохранения транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года