Спорт Бескомпромиссная борьба: Сегодня "Челси" на своем поле принимает "Динамо"

2019-03-07 14:13 213

Сегодня киевский гранд - "Динамо" сыграет против мощного соперника в ЛЕ. Прединок состоится на "Стэмфорд Бридж" против лондонского "Челси".

После вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов от амстердамского "Аякса" (который вчера сумел разгромить "Реал" в Мадриде), "Динамо" не играло с командами, которые классом значительно выше.

Особенно разница в классе будет ощущаться из-за травм Вербича и Соля. У "Динамо" сегодня играет молодежь, которая только набирает опыт матчей такого уровня. А без Беньямина в атаке "Динамо" будет выглядеть заметно скромнее. Франа впереди заменит Русин, которому будет противостоять защита, справлявшаяся даже с агрессивными атаками "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

Но "Динамо" подходит к поединку с оптимизмом. В новый год киевляне вошли с непривычной уверенностью. Проблемы создавались в каждом матче, но подопечные Хацкевича выкручивались из них, понимая, как и что для этого нужно делать. Сегодня для "Динамо" главное сохранять дисциплину на поле и не давать громким именам соперника напугать себя.

"Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Вербича — решим сегодня. Сила АПЛ в первую очередь в переполненных трибунах. При таком количестве болельщиков нельзя играть в футбол плохо. Чемпионат Англии - в целом это бескомпромиссная борьба на каждом участке поля все 90 минут матча", -заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

История противостояния

"Челси" и "Динамо" пересекались между собой лишь раз. В Лиге чемпионов 2015 году "аристократы" обыграли киевлян в Лондоне 2:1, а в Киеве сыграли вничью 0:0. В итоге обе команды вышли в плей-офф ЛЧ.

7 марта, 22:00

Лондон, "Стэнфорд Бридж"

Лига Европы, 1/8 финала

"Челси" – "Динамо"