Украина Нафтогаз вынуждено рассекретил реальные заработки Коболева - за год вышло 342 миллиона

2019-03-07 11:15 180

Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании, с которым не продлен контракт. Как оказалось, за свой ударный труд Андрей Коболев получал намного больше ранее озвученных 2 млн. грн. в месяц. Квартальные и другие его премии составляли почти по 25 миллионов каждая. Скромный чиновник Коболев получал еще и 1,2 млн материальной помощи на оздоровление.

Как сообщает ZN.UA, глава набсовета Нафтогаза Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсмана обращение, в котором указана ежемесячная зарплата Коболева в размере 2,082 миллиона гривен, а также премии в процентах к месячному и годовому окладам.

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Так, среднегодовой заработок Коболева должен составить в общей сложности в 2019 году, включая премии - 126 миллионов 169 тысяч 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом Нафтогаза премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.

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"Мы (набсовет Нафтогаза) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.

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По решению набсовета, в компенсационный пакет входят премии, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу за месяц и годовому окладу. Так, с 1 января предлагается выплачивать Коболеву следующее:

квартальная премия за год в размере 24 984 000 гривен;

годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 984 000 гривен;

премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 984 000 гривен;

премия за особые достижения в размере 12 492 000 гривен;

премия за реализацию целей в долгосрочных проектах в размере 12 492 000 гривен;

материальная помощь на оздоровление в размере 1 249 200 гривен.

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Напомним, ранее Коболев проговорился, что сумма его месячной зарплаты это "больше, чем семь цифр до запятой".