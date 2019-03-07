Спорт Челси - Динамо: история против киевлян

2019-03-07 20:30 150

 

В матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Челси" сыграет с киевском "Динамо". Матчи пройдут 7 и 14 февраля.

"Челси" и "Динамо" ранее встречались в сезоне-2015/16. Тогда пути команд пересеклись в групповом турнире Лиги чемпионов. В Киеве клубы разошлись миром - 0:0, а в Лондоне сильнее оказались англичане со счетом 2:1. Из группы в итоге вышли обе команд.

Всего "Динамо" провело 28 матчей против английских клубов. Киевляне добились пяти побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Общая разница мячей 27-38 в пользу англичан. Стоит отметить, что "Динамо" еще никогда не обыгрывало англичан в выездных матчах.

"Челси", кроме матчей с "Динамо", также играл с "Шахтером". В 2012 году команды обменялись домашними победами - 3:2 в Лондоне и 2:1 в Донецке.

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Спорт

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