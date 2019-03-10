Спорт Леннокс Льюис вспомнил бой с Кличко: Я победил, хотя находился в моей наихудшей спортивной форме

2019-03-10 14:30 288

 

Британский боксер Леннокс Льюис вспомнил бой с нынешним мэром Киева, боксером Виталием Кличко во время разговора с ведущим чрезвычайного популярного в США подкаста Джо Роґаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Находясь в плохой для себя форме, я избил его, хотя он находился в своей лучшей форме", - заявил Леннокс Льюис.

Поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоялся в июне 2003 года. Украинский боксер доминировал в первой части поединка и сотряс противника. Во второй половине боя Льюис смог подстроиться под соперника и нанес ему мощные удары. Над глазом у Кличко было тяжелое рассечение. Бой был остановлен, а победу отдано Льюису техническим нокаутом, несмотря на протесты украинца. На момент остановки боя, Кличко был впереди по очкам.

После боя Льюис заявил, что заинтересован в ответном поединке, но в итоге завершил карьеру. Поединок 2003 года называют одним из самых интересных в истории бокса, а его результат до сих пор вызывает споры. В прошлом году американские СМИ сообщали, что Кличко и Льюис должны были провести показательный поединок в Киеве, но этого не произошло.

Во время подкаста Льюис также заявил, что не стремился победить по очкам и добивался нокаута в поединке с украинцем, и напомнил, что согласился на бой с Кличко за 17 дней до собственно поединка.

"Люди не понимают, что моей целью не было победить его по очкам по итогам 12 раундов. Я дрался с целью нокаутировать его", - заявил боксер, - "Впервые для себя я шел вперед в поединке. Он был больше меня, но я наступал".

В то же время британец сказал, что Кличко "был очень сильный в первых раундах".

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