Спорт Официально: Зинедин Зидан вновь возглавил "Реал"

2019-03-11 20:30 213

 

"Совет директоров принял решение расторгнуть контракт с Сантьяго Солари и назначить Зинедина Зидана новым тренером "Реала". Договор вступает в силу немедленно. Контракт заключен сроком до 30 июня 2022 года", - говорится в официальном заявлении королевской команды.

Зинедин Зидан возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

6 марта мадридский "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, потерпев позорное поражение от "Аякса" со счетом 1:4 .

3 марта в Мадриде "Реал" проиграл "Барселоне". Эта неудача увеличила разрыв между командами до 12 очков, оставив "Реалу" лишь теоретически-математические шансы на борьбу за "золото".

27 февраля "Реал" завершил выступление в Кубке Испании, в полуфинале "сгорев" дома "Барселоне" 0:3 (после 1:1 в Каталонии).

 

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