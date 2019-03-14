Спорт Свитолина допустила 5 двойных ошибок, но вышла в полуфинал Premier Mandatory WTA

2019-03-14 09:40 63

Украинка Элина Свитолина снова порадовала любителей тенниса. На этот раз она вышла в полуфинал престижного турнира серии Premier Mandatory WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Свитолина обыграла чешку Маркету Вондроушову. Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Свитолина дважды подала навылет, совершила шесть брейк-пойнтов и проиграла пять геймов на своей подаче. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира украинка сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая в матче с Гарбинье Мугурусой проиграла лишь один гейм — 6:0, 6:1.

Напомним, в матче четвертого раунда Элина обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти в трех сетах 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. Девушки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний - 3 часа 11 минут.