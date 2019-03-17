Экономика Доллар отвоевал утраченные позиции: новый курс валют от НБУ

2019-03-17 12:00 66

Курс валют в Украине на 17 марта 2019 года: доллар и евро опять дорожают, доллар поднялся выше психологического уровня 27 грн, евро пробил отметку 30 грн.

В воскресенье 17 марта продолжает действовать курс валют в Украине, установленный Национальным банком на пятницу:

100 долларов США – 2671.6488 гривны

100 евро – 3017.6273 гривны

10 российских рублей – 4.0850 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, курс доллара в Украине на 17 марта составил 26,71 грн. Курс евро НБУ на 17 марта 30,17 грн. Курс российского рубля установлен на уровне 0,408 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, 14 марта, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2670.2931 гривны

100 евро – 3018.2323 гривны

10 российских рублей – 4.0713 гривны.

Уже известно, что на понедельник 18 марта НБУ установил курс доллара на уровне 27, 01 грн.