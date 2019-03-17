Экономика Доллар отвоевал утраченные позиции: новый курс валют от НБУ

2019-03-17 12:00 66

 

Курс валют в Украине на 17 марта 2019 года: доллар и евро опять дорожают, доллар поднялся выше психологического уровня 27 грн, евро пробил отметку 30 грн.

В воскресенье 17 марта продолжает действовать курс валют в Украине, установленный Национальным банком на пятницу:

100 долларов США – 2671.6488 гривны

100 евро – 3017.6273 гривны

10 российских рублей – 4.0850 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, курс доллара в Украине на 17 марта составил 26,71 грн. Курс евро НБУ на 17 марта 30,17 грн. Курс российского рубля установлен на уровне 0,408 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, 14 марта, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2670.2931 гривны

100 евро – 3018.2323 гривны

10 российских рублей – 4.0713 гривны.

Уже известно, что на понедельник 18 марта НБУ установил курс доллара на уровне 27, 01 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Валютная суета: чего ожидать по курсу доллара

2019-03-14 17:30 717

После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше

2019-03-13 19:30 1578

Доллар во вторник: почему возможны валютные ралли

2019-03-12 18:30 780

Путин придумал новый план против Украины: что ждет Киев после выборов

2019-03-11 20:00 32082

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар отвоевал утраченные позиции: новый курс валют от НБУ

2019-03-17 12:00 66

После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше

2019-03-13 19:30 1578

Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски

2019-03-11 13:16 1155

Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ

2019-03-06 09:40 2193
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар отвоевал утраченные позиции: новый курс валют от НБУ 2019-03-17 12:00 66
После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше 2019-03-13 19:30 1578
Fitch противоречит прогнозам Кабмина - вместо роста зарплат ограничения и риски 2019-03-11 13:16 1155
Гройсман признал зависимость украинской экономики от кредитов МВФ 2019-03-06 09:40 2193

Лента

12:00 Доллар отвоевал утраченные позиции: новый курс валют от НБУ
11:30 Пыталась покончить с собой - дочь Майкла Джексона госпитализирована
11:00 Порошенко рассказал, какую компенсацию получат самые бедные пенсионеры
10:30 Умерла российская актриса и певица Юлия Началова: ей было всего 38
10:00 Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху
15:00 В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет
14:30 Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ
14:00 В России пообещали ответить на новые санкции ЕС
13:30 Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен
13:00 В Украине стартует весенний призыв: кого заберут в армию