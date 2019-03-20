Спорт Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор

2019-03-20 19:30 351

 

В пятницу, 22 марта, сборная Украины проведет на выезде стартовый матч отбора на Евро-2020 против Португалии.

Накануне поединка главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко огласил окончательный список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, в Португалию в составе украинской делегации отправились 25 игроков.

По сравнению с предварительным списком вне состава команды оказались полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, который не сможет сыграть из-за повреждения, и хавбек Динамо Владимир Шепелев.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — Динамо), Александр Караваев (Зоря), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Напомним, что отборочный матч Евро-2020 Португалия — Украина состоится в пятницу, 22 марта, в Лиссабоне на Эштадиу да Луш. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

 Ранее сообщалось, что бразильский нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил украинское гражданство и возможность выступать за национальную сборную страны.

Накануне 31-летний футболист, уже семь лет выступающий за клубы из Украины, оформил все документы, после чего ему был вручен украинский паспорт.

После подтверждения информации о получении Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер сборной Андрей Шевченко принял решение по поводу его вызова в национальную команду.

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