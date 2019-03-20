Экономика Что с долларом: шаткое перемирие или скоро новый разворот курса

2019-03-20 20:00 312

Участники торгов уже привыкли к существенным колебаниям курса за эти дни и при росте на утро корсчетов банков на 3,1 млрд гривен, удачном размещении ОВГЗ Минфином на 12,5 млрд гривен и наступлении периода расчетов за них, а также общего нервозного настроения — все ожидали сегодня активной раскачки котировок.

Но особого обвала котировок такие предпосылки не спровоцировали, как впрочем — и роста тоже.

Мы бы охарактеризовали происходящее как позиционное противостояние интересов крупнейших игроков и определенную передышку.

Рынок практически сам поглотил рост предложения валюты от иностранцев в связи с расчетами за ОВГЗ и доллар удержался в достаточно узком коридоре по дню 27,13-27,22 гривен, что не дало спекулянтам особых шансов на дополнительные барыши от скачков курса.

Ход торгов:

В первые минуты сессии предложение валюты превысило спрос и курс нехотя пошел вниз. Стартовав с уровня 27,19/27,22 (т.е. ниже вчерашнего закрытия в 27,24/27,29) — доллар просел до 27,13/27,17 к 11:00 и практически продержался в этих пределах почти до обеда.

Лишь после 12 часов продавцы смогли чуть побороться за курс, что привело к небольшому росту спроса со стороны занервничавших покупателей, которые своими покупками подняли котировки до отметки в 27,14/27,17-27,175 к 13 часам.

После обеда и завершения активной фазы сессии — доллар подтянули вначале до 27,165/27,185 к 15:00 и до 27,19/27,22 к концу сессии.

Таким образом, курс вернулся к утренним значениям и теперь рынок пытается определиться — это доллар «буксует» или гривна все же начинает постепенно отвоевывать свои утраченные в последние дни позиции.

Мы пока склонны это расценивать больше как ситуативное перемирие продавцов и покупателей перед периодом активных вливаний возмещений НДС в банковскую систему в третьей декаде месяца.

Главные события 20 марта на межбанке:

1)Незначительное проседание котировок доллара с утренних 27,19/27,22 гривен до 27,13/27,17 к середине дня и затем возврат курса к тому уже уровню в 27,19/27,22 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 27,1664 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 21 марта установлен на уровне 27,167879.