Экономика Обвалился ли доллар на межбанке: почему всем не скучно

2019-03-21 19:30 321

В силу большого количества субъективных и объективных факторов — курс ведет себя часто достаточно «нелогично» относительно внешних и внутренних вводных, что еще раз говорит о зависимости нашего малообъемного валютного рынка от действий небольшого числа самых крупных операторов и Нацбанка. А их действия часто носят просто ситуативный характер, что полностью меняет картину торгов отдельных сессий даже при совершенно противоположных начальных вводных.

Вот и сегодня — на фоне достаточно слабых перспектив по укреплению гривны (завершены практически все события, работавшие на ее рост — окончен период налоговых платежей бизнеса, а иностранцы уже рассчитались за купленные ранее ОВГЗ) — нацвалюта, тем не менее резко укрепилась — с утренних 27,28/27,32 сразу до 27,07/27,105 к концу сессии.

Главной причиной произошедшего можно назвать только одно — у нескольких крупных игроков закончилась свободная гривна и они вышли на межбанк с продажей валюты, чем формально обвалили рынок к концу сессии. Почему формально?

Да потому, что при завершении сессии на уровне 27,07/27,105 в 17:00 — справочный курс НБУ на 12:00 составлял 27,2703 гривны за доллар (вырос по сравнению с вчерашним на 11 копеек), а официальный курс доллара на завтра установлен на отметке 27,256311 гривны.

Такая вот нестандартная ситуация — рыночный курс продажи к концу сессии формально провалился почти на 22 копейки, при том, что официально доллар подорожал почти на 9 копеек — с вчерашнего курса НБУ 27,167879 до 27,256311 на завтра.

Такой аттракцион математических загадок может происходить только в том случае, когда на малообъемном рынке очень узкий круг больших клиентов провел свои операции по достаточно высокому курсу, а затем — на минимальных по объему операциях другой круг клиентов «придавил» курс до нужного им уровня.

В любом случае, рынок очередной раз полихорадило и некоторые на этом очень даже неплохо заработали, пользуясь ситуацией.

Несмотря на такой впечатляющий формальный обвал курса доллара к концу дня (почти на 22 копейки за день), мы все же склонны это воспринимать пока как своеобразную и во многом спекулятивную игру « на понижение» и не торопимся делать окончательные выводы по глобальному укреплению позиций гривны. Поведение участников рынка на завтрашних торгах покажет реальное соотношение спроса и предложения на межбанке.

К позитиву для гривны можно отнести тот факт, что на наличном рынке началось проседание котировок. Обменки финкомпаний ставят продажу на уровне около 27,20 гривен за доллар, хотя еще утром продавали доллар по ценам выше 27,30-27,35 гривен. Это психологически работает в пользу нацвалюты.

Ход торгов:

Началась сессия с уровня 27,28/27,32 гривен (выше вчерашнего закрытия 27,19/27,22), но предложение достаточно активно превышало спрос в первый час сессии и доллар просел до 27,25/27,27 к 11:00 и практически продержался в пределах 27,245-27,25/27,27-27,2725 почти до обеда — т.е. всю активную фазу торгов. Именно этим объясняется фиксация справочного курса НБУ на 12:00 на уровне 27,2703 гривен за доллар.

После обеда и постепенного ухода с межбанка основных игроков — спекулянты стали откровенно давить курс вниз: к 15 часам — до 27,15/27,19 и до 27,07/27,105 к 17:00, чем формально и завершилась сессия.

Главные события 21 марта на межбанке:

1) Существенный формальный провал котировок доллара с утренних 27,28/27,32 гривен до 27,07/27,105 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 27,2703 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 22 марта установлен на уровне 27,256311.