Спорт "Потеряли структуру игры, но сильно повезло", - Шевченко о победе сборной благодаря автголу

2019-03-26 10:12 108

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал велевую победу национальной сборной над Люксембургом.

- Была ли сборная Украины сильнее Люксембурга по игре?

- Можно по-разному оценивать. По горячим следам не хочется разбирать. Нужно посмотреть матч еще раз. Пропускать такие тяжелые игры через себя очень сложно. Главное — результат. Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду. Вот эта поддержка помогла нам бороться и бежать до последнего. Везение надо заслужить.

- Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Еще перед матчем я сказал, что эта команда умеет играть футбол. Тем более, они сегодня показали великолепные физические данные. Команда бежала до конца, у них есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы.

- Что с Александром Караваевым, который получил травму?

- У него два рассечения в одном месте. Одно ему зашили уже. Обошлось только этим.

- Вы могли представить, что сборная Украины будет занимать первое место в группе после стартовых двух туров?

- Мы ждали, что будет два тяжелых матча, к которым мы готовились. Март — очень тяжелый месяц для украинских команд. Мартовские игры всегда тяжелые для сборной Украины. Так было всегда. Хоть и было много допущено ошибок, ребята потеряли структуру игры, но мы верили до конца и боролись. Я не могу предъявить кому-то претензии. Нам повезло, мы выиграли этот матч. Единственное, мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команде не совсем хорошо сыграла.

- О двух штрафных ударах в исполнении Евгения Коноплянки. Была ли предматчевая установка, кто должен исполнять такие удары?

- Установка была. У нас три-четыре игрока, которые пробивают штрафные — Цыганков, Безус, Малиновский и Коноплянка. Они должны решать между собой. В тот момент ответственность на себя взял Коноплянка.

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу благодаря автоголу на последней минуте.