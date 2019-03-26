Спорт "Потеряли структуру игры, но сильно повезло", - Шевченко о победе сборной благодаря автголу

2019-03-26 10:12 108

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал велевую победу национальной сборной над Люксембургом.

- Была ли сборная Украины сильнее Люксембурга по игре? 

- Можно по-разному оценивать. По горячим следам не хочется разбирать. Нужно посмотреть матч еще раз. Пропускать такие тяжелые игры через себя очень сложно. Главное — результат. Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду. Вот эта поддержка помогла нам бороться и бежать до последнего. Везение надо заслужить.

- Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Еще перед матчем я сказал, что эта команда умеет играть футбол. Тем более, они сегодня показали великолепные физические данные. Команда бежала до конца, у них есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы.

- Что с Александром Караваевым, который получил травму?

- У него два рассечения в одном месте. Одно ему зашили уже. Обошлось только этим.

- Вы могли представить, что сборная Украины будет занимать первое место в группе после стартовых двух туров?

- Мы ждали, что будет два тяжелых матча, к которым мы готовились. Март — очень тяжелый месяц для украинских команд. Мартовские игры всегда тяжелые для сборной Украины. Так было всегда. Хоть и было много допущено ошибок, ребята потеряли структуру игры, но мы верили до конца и боролись. Я не могу предъявить кому-то претензии. Нам повезло, мы выиграли этот матч. Единственное, мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команде не совсем хорошо сыграла.

- О двух штрафных ударах в исполнении Евгения Коноплянки. Была ли предматчевая установка, кто должен исполнять такие удары?

- Установка была. У нас три-четыре игрока, которые пробивают штрафные — Цыганков, Безус, Малиновский и Коноплянка. Они должны решать между собой. В тот момент ответственность на себя взял Коноплянка. 

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу благодаря автоголу на последней минуте.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

2019-03-23 11:30 918

Состав сборной Украины на матч с Португалией назван: Шевченко сделал выбор

2019-03-20 19:30 8631

Бразильский форвард Жуниор Мораес может сыграть за сборную Украины

2019-03-18 11:14 1215

"Не обиделся, но и не понял" - Селезнев прокомментировал свой невызов в сборную

2019-03-13 12:14 1377

Еще новости в разделе "Спорт"

"Потеряли структуру игры, но сильно повезло", - Шевченко о победе сборной благодаря автголу

2019-03-26 10:12 108

Люксембург - Украина: где смотреть матч

2019-03-25 20:30 648

Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия

2019-03-23 14:00 1095

Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

2019-03-23 11:30 918
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

"Потеряли структуру игры, но сильно повезло", - Шевченко о победе сборной благодаря автголу 2019-03-26 10:12 108
Люксембург - Украина: где смотреть матч 2019-03-25 20:30 648
Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия 2019-03-23 14:00 1095
Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией 2019-03-23 11:30 918

Лента

10:41 Воинов УПА официально признали участниками боевых действий
10:12 "Потеряли структуру игры, но сильно повезло", - Шевченко о победе сборной благодаря автголу
09:48 CЫГРАЙТЕ НА ПОПУЛЯРНЫХ ИГРАЛЬНЫХ СЛОТАХ В ОНЛАЙН КАЗИНО AZINOKASINO
09:40 В Китае отменили лимит на детей, но уровень рождаемости быстро падает
КАРТА 09:11 Сегодня Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 В США поставили точку в деле о предвыборном сговоре Трампа и Путина
22:00 В российском СИЗО Гриба перевели в отдельную камеру из-за заявление о голодовке
21:00 Россия готовит ядерное оружие для Крыма: в разведке сообщили детали
20:30 Люксембург - Украина: где смотреть матч