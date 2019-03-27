Спорт Юрист пояснил, почему украинское гражданство для Мораеса - законно

2019-03-27 18:30 255

Согласно действующему законодательству, футболист Жуниор Мораес имел все основания играть за сборную Украину. Об этом заявил юрист Илья Скоропашкин, передает УНН со ссылкой на спортивный портал tribuna.com

Ссылаясь на ч. 3 ст. 9 Закона Украины “О гражданстве Украины” юрист подчеркнул, что одним из оснований его получения является непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних 5 лет.

“Согласно абзацу 10 ст. 1 этого же закона непрерывным проживанием на территории Украины считается проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год — 180 дней.

При этом, не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины”, — пояснил Скоропашкин.

В современном футболе отсутствует такое понятие как “служебная командировка”, учитывая особенности вида спорта, продолжил юрист.

“В то же время, следует заметить, что существенными обстоятельствами в этом деле являются следующие: при заключении арендного соглашения между клубами о переходе Мораеса в Китай, контракт с украинским клубом не расторгался, а приостанавливался на период аренды.

Выполнив работу в китайском клубе по контракту на правах аренды, футболист был вынужден вернуться назад в украинский клуб, которому все это время принадлежали трансферные и экономические права на игрока.

Поскольку данные отношения не урегулированы, применяя аналогию, есть основания утверждать, что футболист вернулся из временной служебной командировки, срок которой закончился, для продолжения работы по месту постоянного проживания (по месту постоянного трудоустройства)”, — объяснил он.

Скоропашкин подчеркнул, что ЗУ “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине” четко разграничивает понятия “место проживания” и “место пребывания”. Последним считается административно-территориальная единица, на территории которой лицо проживает сроком менее шести месяцев в году.

“Таким образом, отсутствие лица в месте проживания менее шести месяцев, не прерывает срок постоянного проживания на территории Украины с точки зрения национального законодательства.

Следовательно, есть достаточные основания утверждать, что временное пребывание игрока в течение 4-х месяцев в зарубежном клубе на правах аренды, не является прерыванием постоянного проживания в Украине”, — отметил юрист.

Он добавил, что согласно действующему законодательству Украины, гражданин Украины Чавес Рибейро Мораес Жуниор непрерывно прожил в течение не менее пяти лет на территории Украины и имел все основания играть за сборную Украины в международном матче.

“Таким образом, отсутствие лица в месте проживания менее шести месяцев, не прерывает срок постоянного проживания на территории Украины с точки зрения национального законодательства”, — резюмировал Скоропашкин.