Экономика Банкиры рассказали, что будет с гривной после выборов: подробности валютных волнений

2019-03-28 19:30 474

Глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко сообщил, что в связи с предстоящими выборами президента курс доллара растет без остановки.

«После открытия рынка он поднялся уже к 27,26-27,28 грн./$. Из-за снижения курса евро на мировом рынке доллар скупают активнее», — сообщил он.

По словам Гриненко, экспортеры сейчас отложили доллары до следующей недели, чтобы после выборов продать их подороже. Кроме того, на мировом рынке сейчас вырос спрос на доллар, это и подталкивает его к росту по отношению к гривне.

Кроме того, на данный момент банки стремятся накупить как можно больше долларов, чтобы за них купить евро на внешнем рынке и ждать его подорожания, так как валюта в последнее время начала падать — с $1,32/€ до $1,25/€, а сегодня утром ушла еще ниже — на $1,24/€.

При этом в Нацбанке заявляют, что все нынешние сложности с долларом вызваны искусственно – спекулятивно, а потому и поддерживать гривну на государственном уровне бессмысленно, ведь после выборов все станет на свои места.

Однако на данный момент неизвестно, станет ли Нацбанк продавать доллары ради поддержки национальной валюты. Ранее сообщалось что курс доллара к гривне за неделю снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%. Такие данные предоставил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Видно, что предвыборная кампания даже на своем финише не оказала существенного влияния на валютный рынок. Точно так же, не скажутся сильно на рынке и сами выборы, если их итог будет близок к тому, что показывают сейчас социологические опросы», – отметил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 27,12/27,15 до 26,89/26,92 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,95/27,25 до 26,83/27,08 (-0,5%/-0,6%).