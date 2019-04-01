Мир фото Код да Винчи: В ОАЭ потеряли рекордно дорогое полотно аукциона Christieʼs

2019-04-02 08:11 192

Сотрудники филиала парижского Лувра в Абу-Даби (ОАЭ) не могут установить местонахождение знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi).

Напомним, данное полотно должны были выставить еще в сентябре прошлого года.

По данным The New York Times, департамент культуры и туризма Абу-Даби пока не прокомментировал инцидент.

В парижском Лувре также не знают, где находится картина. Во Франции надеются найти картину как можно скорее, поскольку ее должны были экспонировать на выставке в честь 500-й годовщины смерти Леонардо да Винчи.

На полотне изображен Иисус Христос в голубых одеяниях, держащий хрустальный шар. Полотно было написано в 1500 годах и долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 году, а автором считался "мастер школы да Винчи". В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо.

В 2017 году "Спасителя мира" выставили на аукционе Christieʼs и продали за 450,3 млн долларов. Картина стала самым дорогим произведением искусства, когда‑либо продававшимся на торгах аукционного дома Christieʼs в Нью-Йорке.