Экономика Мировые цены на нефть стремительно растут, ОПЕК сокращает добычу

2019-04-02 14:46 93

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти на новых сигналах о сокращении добычи странами ОПЕК.

Как свидетельствуют данные сегодняшних торгов, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 по Киеву подорожали на $0,21 (0,30%) – до $69,22 за баррель.Накануне в понедельник их цена подскочила на $1,43 (2,12%) и составила на закрытие $69,01 за баррель.

Цена фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,24 (0,39%) – до $61,83 за баррель. На предыдущих торгах эта марка подорожала на $1,45 (2,41%) – до $61,59 за баррель. Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $7,39 в пользу Brent.

По данным Bloomberg со ссылкой на опрос чиновников и аналитиков, а также анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти странами ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки – до 30,385 млн б/с.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с. Это минимальный показатель за четыре года.