Спорт Кличко вернулся в бокс в новой роли: «получил престижную должность», подробности

2019-04-03 21:00 228

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вернулся в бокс, но в новой для себя роли

Легендарный украинский боксер, несмотря на постоянные слухи о его возвращении в ринг, пока не сделал официального заявления о намерении возобновить профессиональную карьеру и в ближайшее время попробует свои силы в другом виде деятельности.

Как стало известно, Владимир Кличко получил престижную должность во Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Украинец был назначен на пост советника президента WBA Жилберто Мендосы.

Как сообщает официальный сайт организации, Владимир Кличко будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко-младшего, также были назначены и другие советники Мендосы: Оливер Гомес стал главным юрисконсультом, Франциско Пина — финансистом, Джозеф Эстуаник — ответственным за медицинские вопросы, а Роберт Мак — юридическим советником.

Ранее сообщалось, что у Владимира Кличко есть привлекательное в финансовом плане предложение от платформы DAZN, которая готова транслировать его бои. Стриминговый сервис решил вдвое увеличить гонорар Владимира Кличко, который он получит за возобновление выступлений.

Так, по информации Sport Arena, платформа DAZN предлагает украинскому боксеру улучшенный контракт на три боя, по условиям которого он гарантированно заработает 80 миллионов долларов. В предыдущем предложении был указан гонорар в размере 40 миллионов.

Другие условия контракта от DAZN остались прежними. По договору Владимир Кличко должен провести три поединка. Первый бой – в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга.

Второй и третий – в Лондоне на стадионе Уэмбли с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Помимо гарантированного гонорара, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке.

При этом в контракте есть пункт, согласно которому следующий бой состоится в случае победы в предыдущем. Если с Владимиром Кличко получится договориться, DAZN проведет переговоры с ESPN относительно трансляции поединка против Тайсона Фьюри.

Известно также, что все три боя могут состояться уже в 2019-м году – в мае, сентябре и декабре.