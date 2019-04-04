Экономика Мировые цены на нефть быстро падают из-за рекордной добычи в США

2019-04-04 11:43 246

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на данных о резком росте товарных запасов и рекордной добыче "черного золота" в США.

Как свидетельствуют данные торгов, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по Киеву снизились на $0,04 (0,06%) – до $69,27 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась еще на $0,06 (на 0,09%), составив на закрытие $69,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,08 (0,136%) – до $62,38 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась еще на $0,12 (на 0,19%) и завершила день на отметке $62,46.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,89 в пользу Brent.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей и достигли 449,52 млн баррелей. В свою очередь аналитики рынка предполагали сокращение на 500 тысяч баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, установив новый рекорд – 12,2 млн б/с. Импорт нефти повысился на 223 тысяч б/с – до 6,76 млн б/с, экспорт снизился на 163 тысяч б/с – до 2,72 млн б/с.

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