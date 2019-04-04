Мир Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi получил четвертый ордер и снова арестован

2019-04-04 13:45 102

Экс-глава автоальянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон, отпущенный ранее под залог, вновь арестован в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.

Утром в квартиру Гона в Токио пришли представители прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. После этого он был доставлен в прокуратуру для проведения процедуры ареста.

Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как он уже был отпущен под залог.

Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Согласно расследованию, сумма в размере $32 млн поступила представителю концерна в Омане из подконтрольного Гону "президентского фонда". При этом часть средств была переведена через фиктивную компанию и, предположительно, была задействована для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.

Защита Гона утверждает, что указанные платежи дилеру в Омане являются надлежащим вознаграждением, переведенным по запросу одного из подчиненных в компании Nissan. Адвокаты также заявляют, что покупка яхты не имеет никакого отношения к Nissan.