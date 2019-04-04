2019-04-04 20:30 333

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко выступить независимым арбитром на его дебатах со своим конкурентом во втором туре президентских выборов Петром Порошенко.

Зеленский отметил, что эти дебаты - шанс объединить Украину. "Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? ", - сказал кандидат.

Ответ Зеленский ждет "в течение 24 часов".

Накануне, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Зеленский также потребовал, чтобы перед дебатами оба кандидаты сдали анализы. По его словам, это необходимо, чтобы убедиться: на должность президента не претендуют ни алкоголики, ни наркоманы.

Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".