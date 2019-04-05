Мир Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа, - WikiLeaks

2019-04-05 22:12 84

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который около семи лет находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, будет выслан в течение "нескольких часов или дней".

"Высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в течение нескольких часов или дней", - сообщила WikiLeaks на своей странице в Twitter со ссылкой на источники в Эквадоре.

Кроме того, WikiLeaks утверждает, что Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

В свою очередь Министерство иностранных дел Эквадора отказалось комментировать эту информацию СМИ, сообщает El Comercio.

"Эквадор не отвечает на слухи и гипотезы", - заявили в МИД.

Напомним, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку опасается задержания британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.