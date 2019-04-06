Политика видео Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение

2019-04-06 13:30 405

 

Влад Кирякулов на записи рассказал о своем медицинском образовании и о заборе крови у кандидата в президенты.

Актер сериала Сваты и бывший участник кулинарного шоу Мастер шеф Влад Кирякулов, который брал анализ крови на содержание алкоголя и наркотических веществ в клинике Eurolab в пятницу, 5 апреля у Владимира Зеленского, записал видеообращение. Соответствующее видео обнародовала клиника на своей странице в Facebook.

В частности, Кирякулов рассказал о своем медицинском образовании и о заборе крови у кандидата в президенты. 

"Я очень уважаю и люблю творчество Зеленского Владимира Александровича. Мне было очень приятно, когда мне доверили брать биологический материал у Владимира Александровича Зеленского. У меня была мечта стать актером и врачом", - сообщил он.

Отметим, что позже появилось также видео с извинениями от работников клиники перед Зеленским.

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых была медицинская экспертиза. В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. Сегодня оба кандидата сдали анализы на содержания алкоголя и наркотиков в крови. Также Порошенко предложил провести дебаты в три тура и предложил темы для них.

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